Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) en coordinación con la Secretaría de Cultura (Secum) y la Dirección del Registro Civil llevarán a cabo la jornada “Bodas de la Diversidad Sexual y Reconocimientos al Cambio de Identidad de Género”, el próximo 30 de enero de 2026 en el Centro Cultural Clavijero (CCC), en la ciudad de Morelia.

La Sedebi, a través de la Subdirección para el Bienestar de las Personas de la Comunidad LGBTTIQ+, realizará la recepción de las solicitudes de las y los interesados del 10 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026. Andrea Serna Hernández, titular de la secretaría, refirió que esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno estatal con la igualdad sustantiva y los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual.

“Esta jornada no solo representa un acto administrativo, sino un reconocimiento al derecho de cada persona a ser nombrada, amada y celebrada en libertad. El amor, tu nombre y tu historia merecen celebrarse. En Michoacán avanzamos hacia un estado más justo, igualitario y respetuoso”, señaló.

Las personas interesadas deberán acudir a las instalaciones de la dependencia estatal ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas 1016, colonia Ventura Puente, en Morelia. Será necesario que proporcionen nombre completo, tipo de trámite (matrimonio o reconocimiento de identidad de género), edad, municipio, datos de contacto, pronombres, y especifiquen cualquier situación especial que requiera un documento (si aplica).

Para más información, dudas y/o aclaraciones, la Sedebi pone a disposición el correo electrónico sedebi.atencion.vinculacion@gmail.com, así como el número de teléfono y WhatsApp 443 185 7989.