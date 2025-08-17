Morelia, Mich.- Domingo 17 de agosto de 2025.- Un hombre murió de un balazo al interior de un domicilio de la colonia moreliana Felicitas del Río, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el individuo presuntamente se disparó a sí mismo tras una discusión con su pareja.

Lo anterior se registró durante la madrugada de este domingo en un inmueble ubicado en la calle José Silva Herrera. Al enterarse de la situación, unos patrulleros acudieron a la mencionada dirección y confirmaron el deceso del susodicho, a quien se le apreció un impacto de proyectil en la cabeza.

También se supo que junto al finado estaba una pistola calibre .22 milímetros. El nombre del masculino no fue expuesto, él tenía aproximadamente 53 años de edad, comentaron las fuentes.

Los agentes acordonaron el área y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.