Morelia, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública informó que se reportó saldo blanco tras el concierto de Carín León en el Jalo x las Mujeres, realizado este sábado 16 de agosto en el Estadio Morelos, en la capital michoacana, donde asistieron más de 56 mil espectadores.

Con un despliegue de mil 374 elementos, entre los que destacan agentes de la Coordinación de Agrupamientos de la SSP tales como Equinos y Caninos, Seguridad Vial y Artefactos Explosivos; en coordinación con autoridades estatales y federales se encargaron de mantener el orden dentro y fuera de las inmediaciones, para que dicho evento se llevará a cabo en un ambiente seguro y familiar.

Gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil, en todo momento se procuró la tranquilidad durante el transcurso del concierto, además el titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés realizó recorridos a pie para verificar que el orden se mantuviera y así garantizar la seguridad de los asistentes.

Mediante las cámaras de video vigilancia conectadas directamente al C5 Michoacán, se monitoreó en tiempo real el desarrollo de este evento, y con apoyo de Protección Civil, drones y antidrones se mantuvo puntual vigilancia ante el surgimiento de cualquier eventualidad.

La SSP ratifica su compromiso y trabajo operativo a favor de la tranquilidad, la seguridad y el orden público de todos los michoacanos.