RED 113 MICHOACÁN/ Redacción

Zitácuaro, Mich.- Viernes 20 de marzo de 2026.- Un hombre que murió ahogado en

la Presa de Ziráhuato fue encontrado por los bomberos de Zitácuaro y buzos del

Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), informaron fuentes policiales.

Trascendió que durante la tarde de ayer jueves, el citado masculino se metió a nadar en

el manto acuífero, pero al intentar salir se hundió y las personas que lo acompañaban lo

perdieron de vista, por lo que avisaron al número de emergencias.

Posteriormente, acudieron los vulcanos, quienes durante varias horas intentaron

localizarlo, pero sin éxito, por lo que suspendieron las labores hasta altas horas de la

noche.

Las maniobras de búsqueda se reanudaron esta mañana de viernes, sumándose los buzos

del Estado de México, quienes revisaron las profundidades de la presa. Fue hasta las

11:00 horas cuando los rescatistas localizaron el cuerpo del afectado y lo trasladaron a

tierra firme.

Asimismo, se solicitó la presencia de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se

encargaron de las investigaciones respectivas. La identidad del finado no fue revelada,

únicamente se supo que, al parecer, era vecino del municipio de Uruapan.