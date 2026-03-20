Estados Unidos.- Viernes 20 de marzo de 2026.- El mundo del cine y las artes marciales despide a una de sus figuras más emblemáticas. Chuck Norris, ícono de la acción y leyenda cultural, falleció a los 86 años, dejando un legado que trasciende generaciones.

Según información confirmada por su familia, el deceso ocurrió el 19 de marzo en Hawái, de manera repentina, mientras se encontraba acompañado de sus seres queridos.

Con una trayectoria que marcó la pantalla grande y la televisión, Norris alcanzó fama mundial por su papel en Walker, Texas Ranger y por su destacada trayectoria en artes marciales, convirtiéndose en referente de disciplina, fortaleza y carisma.

Más allá del cine, su figura se convirtió en un fenómeno cultural global gracias a los célebres “Chuck Norris facts”, que inmortalizaron su imagen de invencible y lo mantuvieron vigente entre nuevas generaciones.

Hoy, Chuck Norris trasciende a otra dimensión, pero su legado permanecerá eterno, recordado como un ejemplo de fuerza, coraje y dedicación tanto en la pantalla como en la vida.

Agencia RED 113