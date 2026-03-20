Morelia, Mich.- Viernes 20 de marzo de 2026.- Un camión torton que transportaba madera se atoró en unos cables de mediana y baja tensión, provocando un cortocircuito que dañó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia moreliana Colinas del Sur, además dejó sin suministro de luz a varios asentamientos aledaños, comentaron fuentes de rescate.

Lo anterior se registró la tarde de este viernes sobre la avenida La Joya, esquina con Cedrón. Tras el cortocircuito, se generó fuego, por lo que elementos de los Bomberos Municipales acudieron de inmediato para sofocar la lumbre, evitando que se extendiera y causando mayores afectaciones.

Asimismo, se solicitó la intervención del personal de la CFE, el cual inició las reparaciones correspondientes para restablecer el suministro eléctrico en las colonias que se quedaron sin luz. En las labores de auxilio también participaron agentes de la Guardia Civil, quienes realizaron el peritaje respectivo del incidente.

Agencia RED 133