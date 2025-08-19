Zamora, Mich.- 18 de agosto de 2025.- Un hombre resultó con al menos cinco lesiones de bala, al ser blanco de una agresión perpetrada por pistoleros que lograron darse a la fuga previo a la llegada de la policía.

Lo anterior se registró la noche de este lunes, sobre la Avenida Juárez Oriente a la altura de la Llantera “La Loca”, en la colonia Ejidal Sur, perteneciente a este municipio de Zamora.

Algunas personas reportaron el ataque armado al numero de emergencias, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes resguardaron la zona, mientras que paramédicos de Rescate auxiliaron al lesionado.

El ofendido fue identificado como Mario P., de 44 años de edad, vecino de la colonia Las Delicias, mismo que fue trasladado a la sala de urgencias de un nosocomio local para su atención médica.

En la escena del crimen quedaron varios casquillos percutidos, que más tarde y junto con otros indicios, fueron embalados por el personal de la Fiscalía General del Estado. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.