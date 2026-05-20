Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026. — La encuesta de Enkoll publicada por El Universal confirma lo que en las calles de Michoacán ya es evidente: Morena es la primera fuerza política del estado, encabeza con claridad la preferencia rumbo a 2027 y mantiene la identidad partidista más sólida entre las y los michoacanos, afirmó Jesús Mora González, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán.

El dirigente morenista señaló que, de acuerdo con la medición levantada cara a cara en vivienda del 8 al 11 de mayo de 2026, Morena registra 39 por ciento de preferencia efectiva rumbo a la gubernatura, mientras que el Movimiento Independiente del Sombrero aparece en segundo lugar con 21 por ciento. Más atrás quedan los partidos de la derecha tradicional: el PAN con 11 por ciento, y el PRI y Movimiento Ciudadano con apenas 8 por ciento cada uno. La encuesta se realizó con mil 208 entrevistas, margen de error de ±2.8 por ciento y nivel de confianza de 95 por ciento.

“Los números son contundentes: Morena está arriba, con una ventaja clara, y la derecha tradicional está reducida a una disputa por la supervivencia. El PAN y el PRI ya no están compitiendo por gobernar Michoacán; están compitiendo por no volverse irrelevantes. Por eso gritan, por eso montan espectáculos, por eso buscan inflar artificialmente una presencia que ya no tienen en el pueblo”, sostuvo Mora González.

El presidente estatal de Morena subrayó que el dato de fondo no se limita a la intención de voto, sino a la percepción social de triunfo y a la identidad política. La misma encuesta establece que 50 por ciento de las y los michoacanos considera que Morena es el partido con mayores posibilidades de ganar la gubernatura en 2027, mientras que 39 por ciento se identifica con Morena, frente a 12 por ciento con el PAN y apenas 7 por ciento con el PRI.

Jesús Mora afirmó que estos datos demuestran que Morena no solo encabeza una coyuntura electoral, sino que conserva una base social, territorial e identitaria que la oposición no ha logrado construir. “Morena no es una marca de temporada ni una ocurrencia mediática.

Morena es el movimiento que transformó la vida pública de México, que en Michoacán derrotó al viejo régimen en 2021 y que hoy sigue siendo reconocido por el pueblo como la fuerza con mayores posibilidades de continuar gobernando”, expresó.

Respecto al crecimiento del llamado Movimiento Independiente del Sombrero, Mora González señaló que la encuesta también deja una lectura política clara: ese movimiento está concentrando una parte importante del voto conservador, del voto opositor y del voto anti-Morena que antes se distribuía entre el PAN, el PRI y otras expresiones de la derecha tradicional.

“Lo que algunos presentan como novedad, en realidad es el reacomodo del voto conservador. El Movimiento del Sombrero no está desplazando a Morena; está desplazando al PAN y al PRI. Está absorbiendo el voto de quienes no quieren a la transformación, pero ya no encuentran en los partidos tradicionales una opción competitiva. Es decir, el bloque opositor no crece: se fragmenta, se disfraza y cambia de sombrero”, afirmó.

El dirigente morenista consideró que el dato más grave para la oposición es que el PAN y el PRI aparecen por debajo de una expresión independiente, lo que confirma el desgaste profundo de ambos partidos en Michoacán. Señaló que el PAN, con 11 por ciento, y el PRI, con 8 por ciento, ya no representan una alternativa de gobierno, sino estructuras debilitadas que han perdido arraigo social, autoridad moral y capacidad territorial.

“Durante años se presentaron como los dueños de la política michoacana. Hoy los números los ponen en su lugar. El PAN está apenas en 11 por ciento y el PRI en 8. Ya no les alcanza para gobernar; apenas les alcanza para pelear por su registro, por sus prerrogativas y por unos cuantos espacios de sobrevivencia política. Esa es la realidad que quieren tapar con ruido, conferencias y guerra sucia”, sostuvo.

Mora González agregó que la encuesta también muestra que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha logrado instalar obras estratégicas en el conocimiento público, con saldos positivos de opinión entre quienes las conocen. De acuerdo con Enkoll, 63 por ciento ha escuchado hablar del Teleférico de Uruapan, 55 por ciento del Teleférico de Morelia, 46 por ciento del Segundo Periférico de Morelia y 43 por ciento del Morebús o Metrobús de Morelia; entre quienes conocen estas obras, el Segundo Periférico registra un saldo positivo de 78, el Morebús de 74, el Teleférico de Morelia de 69 y el Teleférico de Uruapan de 68.

“Mientras la oposición hace ruido, la transformación hace obra. Mientras ellos viven de la conferencia, del pleito y de la estridencia, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla está dejando infraestructura, movilidad y proyectos que miran hacia el futuro. Esa diferencia también aparece en la encuesta: la gente distingue entre quienes trabajan y quienes solo administran su desesperación”, apuntó.

Finalmente, Jesús Mora aseguró que Morena continuará fortaleciendo su organización territorial rumbo a 2027, con unidad, trabajo de base y presencia permanente en municipios, colonias y comunidades. Dijo que la ventaja de Morena no debe entenderse como motivo de confianza pasiva, sino como una responsabilidad política para seguir caminando el estado y consolidar la transformación.

“Estos datos nos obligan a trabajar más, no menos. Morena encabeza porque tiene pueblo, porque tiene proyecto y porque tiene territorio. La derecha tradicional se está quedando sin base social y el voto conservador se está refugiando en nuevas etiquetas, pero Michoacán ya decidió el rumbo: quiere que la transformación continúe. Ahí están los números de mayo: Morena 39, Sombrero 21, PAN 11, PRI 8. Tengan, para que aprendan”, concluyó.