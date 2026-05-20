Morelia, Michoacán, a 19 de mayo de 2026.- Profesoras y profesores de diversas instituciones educativas del estado, entre ellos el doctor Jorge Álvarez Banderas, catedrático e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibieron el Reconocimiento al Mérito a la Excelencia Educativa 2026 que otorga la Red Juntos por Michoacán, evento al que asistió la rectora Yarabí Ávila González, quien se desempeñó como presidenta del organismo.

En este marco, la rectora de la UMSNH, destacó la vocación y la entrega de las maestras y maestros, así como la invaluable labor que realizan al formar mejores ciudadanas y ciudadanos. “Ser docente nunca ha sido una tarea sencilla, implica enseñar, investigar, acompañar, orientar y muchas veces resistir, y es precisamente en los momentos difíciles donde se revela la verdadera grandeza de quienes hacen de la educación una misión de vida, muchas felicidades a todas y todos ustedes”, sostuvo.

Por su parte, el profesor investigador de la Universidad Michoacana, Jorge Álvarez Banderas, manifestó su gratitud a la Máxima Casa de Estudios del estado, tras señalar que ser nicolaita es tener una pertenencia, entregarse y servir. Al tiempo que, compartió su agradecimiento por recibir el Reconocimiento a la Excelencia Educativa que otorga la Red Juntos por Michoacán.

En este marco, apuntó que, la educación es la base para un pueblo libre, al referir que un pueblo que no es educado, técnicamente es un pueblo sometido, “y no necesitamos el día de hoy vivir bajo regímenes militares para poder considerar que no tenemos libertad, sino que hoy, nuestra libertad se ha coartado de diferente manera, el pueblo educado, piensa, reflexiona, razona, analiza, y las instituciones educativas deben de promover esa parte”, enfatizó.

En su turno, el presidente de la Red Juntos por Michoacán, Jesús Vivanco Rodríguez, comentó que a través de este galardón se reconoce la trayectoria, disciplina, la creatividad, el compromiso y la excelencia académica, pero sobre todo, el impacto humano de quienes dedican su vida a enseñar. “Las mujeres y hombres que hoy fueron reconocidos, representan lo mejor de nuestras instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior, son ejemplo de que la educación sigue siendo uno de los actos más poderosos de construcción social y de experiencia colectiva”, afirmó.