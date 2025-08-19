Morelia, Michoacán, 19 de agosto del 2025.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) y Santander Universidades unieron esfuerzos para fortalecer la movilidad académica de la juventud michoacana, con la entrega simbólica de tarjetas bancarias a 13 estudiantes de seis instituciones educativas, beneficiarios del programa de becas impulsado por el Gobierno de Michoacán.

Con la firma de este convenio de colaboración, las y los jóvenes que accedan a la beca de movilidad recibirán una tarjeta Santander, herramienta financiera que les permitirá mayor independencia y acompañamiento durante su experiencia de intercambio académico, tanto en México como en el extranjero.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, subrayó que este programa, único en su tipo a nivel nacional, abre cada vez más oportunidades a las juventudes michoacanas, fortaleciendo su formación y competitividad en un mundo globalizado.

Por su parte, el director ejecutivo de Santander Universidades y Universia México, Arturo Cherbowski Lask, reconoció la relevancia de esta política pública que impulsa la movilidad y “cambia vidas para bien” de las y los jóvenes michoacanos. Recordó que, en los últimos cuatro años, la institución financiera ha respaldado a más de seis mil estudiantes en todo el país, y refrendó el compromiso de seguir ampliando la red de becas y apoyos.

En representación del estudiantado, Regina Ortiz, beneficiaria de la beca de movilidad y quien viajó a Nueva York para participar en una jornada juvenil de la ONU, aseguró que estas oportunidades permiten “ampliar horizontes, conocer nuevas culturas, crear conexiones internacionales e incluso cambiar la mentalidad y el enfoque de vida, porque son un verdadero desarrollo personal”.

A esta entrega de tarjetas también asistieron Jaime Valls Esponda, director ejecutivo adjunto de Santander Universidades; Francisco Ramírez Flores, encargado de Despacho de la Secretaría de Contraloría; Horacio Anaya Villegas, director de Educación Superior del Estado; y Arturo Ávalos, ejecutivo senior de Banca de Instituciones de Santander.