La disputa por discernimiento

Mtra. Miryam E. Camacho Suárez

El 25 de mayo de 2026 podría pasar desapercibida mientras ocurre. Ese día, el Vaticano publicará Magnifica Humanitas, la primera encíclica del pontificado de León XIV, dedicada a la inteligencia artificial y a la dignidad humana. A primera vista puede parecer otro documento doctrinal más de una institución acostumbrada a los textos solemnes. Pero lo llamativo no es su tono religioso: es su alcance histórico.

La Iglesia Católica no escribe encíclicas para comentar modas tecnológicas. Históricamente, estos documentos aparecen cuando el Vaticano percibe transformaciones capaces de reorganizar el orden social, el trabajo, la economía o incluso la idea misma de humanidad. El nombre del papa que firma la encíclica también suele señalar la intención: elegir a un pontífice que se identifica con la tradición social de los leones papales subraya que Roma interpreta el fenómeno en clave civilizatoria, no meramente técnica.

En 1891 León XIII publicó Rerum Novarum, una encíclica que marcó la respuesta católica a los efectos sociales de la Revolución Industrial. Entonces la tecnología convertía el trabajo humano en pieza reemplazable y acentuaba desigualdades; la Iglesia lo entendió como un cambio profundo de la vida social. Ciento treinta y cinco años después, León XIV traza un paralelo: ahora la máquina no sólo sustituye músculos; empieza a sustituir discernimiento. Y ahí está la preocupación.

Durante años, parte de la narrativa dominante presentó a la IA como un sistema objetivo capaz de reducir errores humanos. La realidad técnica de 2026 es más incómoda: los algoritmos no producen verdades; producen correlaciones. Aprenden de datos históricos construidos por sociedades reales y reciclan patrones culturales, incentivos y comportamientos con una velocidad fuera del alcance de cualquier burocracia tradicional.

Millones de personas usan asistentes de IA para buscar información, pedir consejo emocional, validar decisiones, interpretar conflictos o recibir orientación psicológica básica. Herramientas conversacionales comienzan a ocupar espacios históricamente reservados a vínculos humanos: escucha, acompañamiento, validación y construcción de sentido. Al mismo tiempo, sistemas automatizados reorganizan el acceso al conocimiento: motores de búsqueda integran respuestas generadas por IA que sintetizan e interpretan antes de que el usuario visite la fuente original. La lógica digital pasa de organizar contenidos a organizar interpretaciones.

Las consecuencias son palpables: estudiantes que delegan procesos completos de razonamiento y redacción a modelos generativos; campañas políticas confrontando audios y videos sintéticos casi indistinguibles de material auténtico; plataformas optimizadas para mantener al usuario en entornos de confirmación emocional permanente. La máquina no “odia” a nadie; simplemente aprende del mundo que observa.

Esa es la clave de Magnifica Humanitas. El Vaticano no teme una rebelión de robots conscientes. Percibe algo más silencioso: la emergencia de una nueva forma de autoridad que parece infalible porque opera como cálculo matemático. Desde Roma se promueve la “algorética” —ética integrada en el diseño algorítmico—: no basta pedir ética a los usuarios; es necesario que principios como transparencia, responsabilidad e inclusión estén incrustados en el código.

Cuando un algoritmo decide quién recibe atención, vigilancia o validación social, el sesgo deja de sentirse humano y se vuelve normalidad estadística. Eso altera la relación entre sociedad y poder. Una decisión humana puede discutirse, apelarse o contextualizarse; un algoritmo opaco ejecuta conclusiones inmediatas y, en la práctica, muchas veces inapelables. La máquina no discierne: calcula.

Para la tradición cristiana, una capacidad esencial del ser humano es el discernimiento: evaluar contexto, contradicción, intención, excepción y cambio. El problema de los modelos predictivos no es sólo técnico; es que sustituyen decisiones humanas complejas por probabilidades entrenadas sobre el pasado. En la práctica, el algoritmo recicla historial y puede convertirlo en destino.

Aquí surge otra inquietud central del Vaticano: la pérdida de la posibilidad de redención. Si un sistema automatizado etiqueta permanentemente a alguien como “riesgo” o “usuario sospechoso” a partir de correlaciones históricas, la sociedad se parece menos a un espacio de transformación y más a una estructura de puntuación permanente. La IA no elimina necesariamente el prejuicio; puede volverlo invisible y escalable.

Quizá por eso resulta simbólico que León XIV presente la encíclica junto a representantes de compañías como Anthropic. El Vaticano reconoce que la discusión ya no pertenece sólo a laboratorios o departamentos de innovación. Lo que está en disputa es quién conserva el control sobre los criterios que organizan la realidad.

Mientras las plataformas optimizan atención y comportamiento, los modelos ocupan espacios reservados al vínculo humano: consejo, validación, interpretación y construcción de sentido. La IA deja de ser solo herramienta y empieza a funcionar como infraestructura cultural. No busca competir con Silicon Valley; advierte que la inteligencia artificial ha trascendido lo técnico para convertirse en una disputa sobre qué significa seguir siendo humano en sistemas capaces de automatizar no sólo procesos, sino también criterio, autoridad y verdad.

Miryam Elizabeth Camacho Suárez

Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.