Uruapan, Mich.- 22 de diciembre de 2025.- Un hombre resultó herido de gravedad al chocar su vehículo contra un poste de concreto, la madrugada de este lunes sobre el Viaducto a Jicalán de Uruapan.

Trascendió que el susodicho conducía un vehículo Nissan, tipo Tsuru, color blanco y alrededor de las 03:00 horas perdió el control y ocurrió la brutal colisión, a unos metros del acceso a los condominios “Mediterráneo”.

El conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos y fue auxiliado por algunos automovilistas que lograron liberarlo, posteriormente lo trasladaron a un hospital, siendo su estado de salud reportado como delicado.

Paramédicos de Rescate Michoacán, Delegación Uruapan arribaron al lugar pero sólo encontraron el vehículo abandonado, por lo que notificaron al personal de Tránsito y Vialidad Municipal para el peritaje correspondiente.