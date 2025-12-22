Uruapan, Mich.- 22 de diciembre de 2025.- La madrugada de este lunes, se registró un voraz incendio que consumió una reclicladora de plástico en la colonia 12 de Diciembre, al oriente de la ciudad; bomberos trabajaron durante más de 3 horas para controlar el siniestro.

#Video | Arde recicladora de plástico en la colonia 12 de Diciembre, al oriente de #Uruapan 🔥🚒 pic.twitter.com/AR4wQmzfkX — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 22, 2025

Fue alrededor de las 02:30 horas cuando vecinos se percataron de que salía fuego de dicho inmueble, por lo que informaron a los sistemas de emergencia.

Al lugar se trasladaron elementos de Bomberos Voluntarios y Rescate y Salvamento, Delegación Uruapan, quienes de inmediato se avocaron al combate de las llamas.

Dichas labores se prolongaron por más de tres horas hasta que el siniestro fue totalmente controlado sin que se reportaran víctimas; las autoridades de Protección Civil ya realizan las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el fuego.