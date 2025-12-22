Apatzingán, Mich.- 22 de diciembre de 2025.–Delincuentes fuertemente armados atacaron a balazos a una mujer policía que se encontraba de descanso, misma que resultó gravemente herida y fue trasladada a recibir atención médica a la clínica del ISSSTE, donde momentos después pereció.

#Video | Delincuentes balean a mujer policía; la víctima muere en una clínica 🚨🚓 pic.twitter.com/pC3iMsbsGI — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 22, 2025

El hecho se registró la madrugada de este lunes, en la calle Rosario Castellanos en la colonia Rubén Romero, perteneciente a esta demarcación de Apatzingán, donde desconocidos irrumpieron y balearon a la oficial de la policía Municipal.

Al lugar acudieron oficiales de los tres niveles de gobierno, sin embargo, familiares de la agraviada ya la habían trasladado por sus propios al citado nosocomio.

Momentos después, el personal médico confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso inmediato a la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las diligencias correspondientes.

La fallecida fue identificada como Rita D., de 46 años de edad, misma que se desempeñaba como elemento activo de la Policía Municipal y quien al momento de la agresión se encontraba en su día de descanso.