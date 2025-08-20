Pátzcuaro, Mich.- Miércoles 20 de agosto de 2025.- Un hombre murió arrollado por varios vehículos alrededor de las 06:00 horas de este miércoles sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el susodicho respondía al nombre de Ramiro Z., de aproximadamente 33 años de edad, con domicilio en la comunidad de Tafetán, municipio de Tzitzio, cuya anatomía terminó destrozada en la carpeta asfáltica.

El lamentable hecho ocurrió en el kilómetro 54, a la altura de la colonia Potrero del Agua 2. Varios automovilistas reportaron la situación al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron unos patrulleros, quienes confirmaron la situación, acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron los restos humanos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en Pátzcuaro.