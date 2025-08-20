Uruapan, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, expuso ante empresarias, empresarios, líderes productores y referentes sociales la serie de obras que el Gobierno de Michoacán ha ejecutado en Uruapan para potenciar su expansión económica, por un monto superior a los 5 mil millones de pesos.

En presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la funcionaria estatal puso sobre la mesa el teleférico de Uruapan como obra insignia del Gobierno estatal, proyecto en el que se invirtieron 3 mil 200 millones de pesos, más otros 130 millones de pesos adicionales que serán destinados a 22 obras enfocadas en impulsar el desarrollo urbano y movilidad de las calles aledañas a las torres de este nuevo medio de transporte.

“El Gobierno de Michoacán mantiene un compromiso permanente con el municipio de Uruapan y así se ha demostrado con obras y acciones encaminadas a garantizar el bienestar y desarrollo de las y los uruapenses”, dijo en compañía también del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; de la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, así como del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Gladyz Butanda remarcó que no sólo se está invirtiendo en la edificación del teleférico, tras recordar que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, se destinaron otros 113.5 millones de pesos en la rehabilitación de la primera y segunda etapa de la avenida Revolución, así como otros 26.9 millones de pesos en el mejoramiento hidráulico de la avenida San Francisco.

Asimismo, expuso que, con el firme propósito de que el teleférico no represente una amenaza para el sector transportista, la administración a cargo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inyectará 250 millones de pesos en la renovación de 240 camiones urbanos, a fin de garantizar una movilidad eficiente, ecológica y apegada a las necesidades de las y los uruapenses, tal y como lo establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

Finalmente, detalló que, para brindar atención social a los sectores poblacionales de Uruapan que más lo necesitan, se liberó una bolsa de 43 millones de pesos para la construcción del DIF Municipal, proyecto que, dijo, presenta un avance del 43.74 por ciento.

La funcionaria estatal remarcó que el Gobierno de Michoacán seguirá impulsando el desarrollo social y económico de Uruapan, a fin de hacerle justicia a uno de los principales motores económicos de la entidad.