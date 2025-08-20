Morelia, Mich.- Miércoles 20 de agosto de 2025.- Cuatro accidentes vehiculares se registraron durante la mañana de este miércoles en diferentes puntos de la ciudad de Morelia, los cuales dejaron al menos tres heridos, comentaron fuentes policiales y de rescate.

Se registran 4 accidentes en diferentes sitios de Morelia; hay 3 h3ridos | #Video pic.twitter.com/mC10HKnbZp — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 20, 2025

Uno de los incidentes tuvo lugar sobre Calzada Ventura Puente casi esquina con avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, frente a la colonia Chapultepec Norte.

#Video | Se registran 4 accidentes en diferentes sitios de Morelia; hay 3 h3ridos pic.twitter.com/CZ2Ndp1bYC — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 20, 2025

En el sitio, un hombre sufrió un golpe en la cabeza tras el choque entre una combi de la Ruta Roja y un auto. La emergencia fue atendida por paramédicos y patrulleros, quienes se encargaron de las acciones conducentes.

#Video || Se registran 4 accidentes en diferentes sitios de Morelia; hay 3 h3ridos pic.twitter.com/yowkSYfaZ3 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 20, 2025

El segundo incidente sucedió sobre la avenida De La Aldea, también conocida como el camino Ciudad Industrial-Villas Oriente. Se trató de un derrape de motocicleta cuyos dos ocupantes terminaron lastimados, ellos fueron ayudados por civiles y consecutivamente por unos paramédicos.

Asimismo, sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la colonia El Parián, cerca de la Escuela Secundaria Técnica 108, dos autos compactos participaron un choque por alcance; no hubo lesionados y unos oficiales municipales efectuaron el peritaje correspondiente.

Por último, en la intersección de las avenidas Del Murano y Villas del Pedregal, en el fraccionamiento Villas del Pedregal, dos automotores colisionaron y uno de ellos volcó, afortunadamente no hubo lesionados, sólo daños materiales y unos oficiales de Seguridad Vial se encargaron del estudio técnico para deslindar responsabilidades.