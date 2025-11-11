Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal encargado de la atención de emergencias sanitarias, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) llevó a cabo la XIV Reunión de Actualización para Brigadistas en Atención de Emergencias Sanitarias, en el auditorio del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Durante la jornada, brigadistas de las distintas jurisdicciones sanitarias del estado participaron en talleres teórico-prácticos sobre gestión de riesgos sanitarios, elaboración del informe de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), manejo de riesgos químicos y uso adecuado de hidróxido de calcio en situaciones de emergencia, entre otros temas relevantes para la protección de la salud pública.

El evento fue encabezado por el titular de la Coepris, Hebert Israel Flores Leal, quien destacó la importancia de mantener al personal preparado y actualizado ante cualquier contingencia que pueda poner en riesgo la salud de la población.

Asimismo, el director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Lázaro Cortés Rangel, reconoció el compromiso de las y los brigadistas, subrayando que su labor es esencial para la respuesta rápida y eficaz ante emergencias sanitarias en todo el territorio estatal.

Con actividades prácticas y talleres especializados, esta reunión reafirma el compromiso de la Coepris y de la Secretaría de Salud con la capacitación continua del personal sanitario, garantizando una atención oportuna y efectiva en beneficio de la población.