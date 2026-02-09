Morelia, Mich.- Lunes 09 de febrero de 2026.- Un hombre fue agredido a balazos cuando se encontraba al exterior de su domicilio ubicado en la colonia Río Florido, aledaña a la colonia San Isidro Itzícuaro, en la zona poniente de la ciudad de Morelia. El ofendido resultó lesionado, informaron autoridades policiales.

La agresión ocurrió durante la mañana de este lunes en la esquina de las calles Arroz y Zanahoria, en las inmediaciones de la avenida Cointzio. Familiares del afectado reportaron el hecho de violencia al número de emergencias 911 y solicitaron una ambulancia.

Posteriormente arribaron patrulleros y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al herido y lo trasladaron a un hospital para su atención médica, paciente identificado como José Luis, de 39 años de edad, mismo que sufrió un impacto de proyectil en la espalda.

El móvil del atentado es desconocido. La escena del ataque fue acordonada, pies en el suelo había un casquillo percutido. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de las investigaciones respectivas.