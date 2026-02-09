Uruapan, Mich.- 09 de febrero de 2026.- El cadáver maniatado, torturado y baleado de un joven desconocido, fue abandonado la tarde de este lunes en las inmediaciones de la clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la colonia Valle Dorado, al oriente de la ciudad de Uruapan. Los homicidas le dejaron un narcomensaje escrito en una cartulina a su víctima.

Trascendió que minutos después de las 17:00 horas vecinos de la zona observaron el cuerpo sobre la calle Ario de Rosales, en la esquina con Camino Real a Santa Catarina, por lo que informaron al número de emergencias 911.

Por lo anterior, al sitio se desplazaron paramédicos de primera respuesta de Cruz Ámbar y Protección Civil Municipal, quienes revisaron al masculino, pero ya no tenía signos vitales; estaba maniatado y presentada impactos de bala, además de que los homicidas le dejaron un narcomensaje cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

Los elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional resguardaron el área de intervención, para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, el ahora occiso permanece como desconocido sólo se sabe que tiene entre 25 y 30 años de edad.

Hasta el momento al menos 6 personas han sido víctimas de homicidio durante el presente mes de febrero, en Uruapan:

05 de febrero. Se registra homicidio a balazos en la colonia San Isidro, de Uruapan.

06 de febrero. Hombre muere en hospital, tras ser baleado en la colonia Popular Campestre, de Uruapan.

08 de febrero. Hombre asesinado a balazos en un domicilio, en la colonia Villa Victoria.

08 de febrero. Perece en el Hospital Regional uno de los hombres atacados a tiros en la colonia El Planetario.

09 de febrero. Encuentran a un asesinado con arma blanca en Capacuaro.

09 de febrero. Abandonan ejecutado con narcomensaje en Valle Dorado de Uruapan.