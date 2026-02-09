La coordinadora nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, y la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, inauguraron este día la Reunión Nacional de Protección Civil de Incendios Forestales 2026.

Este encuentro representa el esfuerzo de coordinación más importante del año para el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas frente a los fenómenos de fuego que impactan el territorio nacional y la biodiversidad del país.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, subrayó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional como eje fundamental para la prevención y el combate de los incendios forestales, al reconocer el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la consolidación de una política nacional de protección civil basada en la corresponsabilidad, la anticipación de riesgos y el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, la mandataria estatal refrendó el respaldo total de su administración, al poner a disposición los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para fortalecer las acciones de protección civil en la entidad, y destacó que, cuando se trata de proteger la vida de las personas y salvaguardar nuestros recursos naturales, México actúa como un solo frente, con unidad, compromiso y visión de largo plazo.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el eje central de esta reunión, que se desarrolla del 9 al 11 de febrero, es la capacitación de más de mil 500 elementos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Los brigadistas y personal operativo de las 32 entidades federativas actualizarán sus conocimientos en técnicas de combate directo, manejo preventivo de combustibles y protocolos de respuesta inmediata.

Esta formación garantiza que cada rincón del país cuente con personal altamente especializado para intervenir de manera oportuna y eficaz contra los incendios forestales, con el fin de proteger la vida de las mexicanas y mexicanos, así como el patrimonio natural de la nación.

Laura Velázquez Alzúa subrayó que “los incendios forestales representan un desafío creciente para la gestión integral del riesgo en nuestro país. Su comportamiento está estrechamente vinculado a factores climáticos, ambientales y sociales, lo que exige una visión general que combine prevención, preparación, respuesta y recuperación”.

La funcionaria explicó que el componente humano es determinante, ya que los datos oficiales revelan que el 95 por ciento de los incendios forestales registrados en México entre 2021 y 2025 fueron provocados por acciones humanas y no por causas naturales, lo que obliga a priorizar la prevención social y la regulación de actividades en el campo.

Para la temporada 2026, los tres órdenes de gobierno aplican ya un modelo de corresponsabilidad que incluye la aplicación de calendarios obligatorios de quemas agrícolas. Este proceso incluye permisos gratuitos pero obligatorios, permitiendo identificar responsables y asegurar la presencia de brigadas en zonas de alto riesgo.

Asimismo, se realiza un manejo preventivo del combustible mediante quemas prescritas y apertura de brechas cortafuego, priorizando áreas naturales protegidas y regiones con acumulación histórica de material vegetal.

Velázquez Alzúa puntualizó que la estrategia nacional también contempla un sistema de detección temprana mediante tecnología satelital y alertas automáticas, estableciendo como meta un primer ataque al fuego en menos de dos horas tras su detección. Enfatizó que cada municipio del país está obligado a actualizar su mapa de riesgo para integrar rutas estratégicas de acceso y puntos de abastecimiento de agua.

La titular de la CNPC expresó su más profundo reconocimiento y gratitud a la fuerza de tarea que conforma el pilar operativo de esta estrategia. También agradeció la presencia y el compromiso de los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el marco de esta reunión, se llevó a cabo un acto de reconocimiento a la valentía y dedicación de los combatientes del fuego, cuya intervención estratégica de estos elementos ha sido fundamental para la mitigación de riesgos y la salvaguarda de vidas durante la actual temporada.

Estas instituciones, afirmó, en conjunto con las brigadas comunitarias y estatales, sostienen la esperanza y la seguridad de las familias mexicanas, trabajando en la primera línea de batalla para que cada árbol protegido se traduzca en agua, aire limpio y vida para las próximas generaciones.