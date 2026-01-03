Uruapan, Mich.- 02 de enero de 2026.- Con apenas unos minutos de diferencia, dos personas fueron atacadas a tiros en distintos puntos de la ciudad de Uruapan y resultaron lesionadas de gravedad, mientras que los hechores lograron huir.

El primer ataque armado se registró alrededor de las 20:00 horas de este viernes en la privada de la calle Bosque, de la colonia El Calvario, al poniente de la cabecera municipal y los responsables escaparon a bordo de una motocicleta, de acuerdo con testigos.

Tras el reporte, al lugar se trasladaron paramédicos locales, quienes auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un hospital donde se debate entre la vida y la muerte.

Una media hora después, otro sujeto fue agredido a balazos por desconocidos sobre la calle Tacámbaro de la colonia Valle Dorado, cerca de la clínica 81 del Seguro Social, al oriente del municipio, víctima que fue canalizada a un nosocomio por paramédicos.

En ambos casos, elementos de distintas corporaciones policiacas desplegaron operativos en busca de los agresores, pero no lograron ubicar su paradero.