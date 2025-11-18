Morelia, Mich.- Lunes 17 de noviembre de 2025.- A punta de pistola, unos delincuentes asaltaron y le dispararon a un hombre, quien quedó malherido, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el hecho ocurrió en la población de La Estancia, municipio de Morelia.

Lo anterior sucedió la noche de este lunes y tuvo lugar en el kilómetro 17 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Trascendió que el agredido fue despojado de un teléfono celular y una cartera con dinero en efectivo.

El caso fue alertado a los patrulleros municipales, quienes acudieron a la mencionada dirección junto con paramédicos, mismos que otorgaron los primeros al agraviado y lo canalizaron a un hospital.

Asimismo, se conoció el paciente responde al nombre de José Guadalupe, de aproximadamente 42 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil en las cosillas del lado derecho. Los uniformados avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para emprender las diligencias correspondientes del asunto.