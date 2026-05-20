Taretan, Mich.- 20 de mayo de 2026.- Desconocidos incendiaron dos máquinas de una empresa constructora que trabaja en la ampliación de la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan – Taretan, sin que se reportaran heridos.

De acuerdo con los primeros informes, primeramente a la altura del kilómetro 103, cerca de la caseta de cobro de Taretan, una máquina fue incendiada y tras el reporte, al lugar de desplazaron elementos de Bomberos Voluntarios de Taretan.

Los vulcanos trabajaron por varios minutos hasta controlar el siniestro, sin embargo fueron informados de otra máquina envuelta en llamas, a la altura del kilómetro 98, por lo que se desplazaron a ese lugar y también sofocaron el fuego.

Debido a que se presumen que los hechos habrían sido provocados, ambos sitios fueron resguardados por elementos policiacos, quienes solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las investigaciones correspondientes

AGENCIA RED 113