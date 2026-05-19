Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos establecidos con habitantes de la colonia Rubén Jaramillo, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con liderazgos vecinales para revisar las necesidades actuales en materia de agua potable y drenaje en distintas etapas de la colonia.

Durante el encuentro, se dialogó sobre los proyectos que podrían ejecutarse para mejorar el servicio, entre ellos líneas de conducción y obras de drenaje, siempre de la mano de las y los vecinos, priorizando el beneficio colectivo de las familias que habitan en esta zona de la capital michoacana.

Adolfo Torres reiteró la disposición del organismo para mantener una comunicación cercana, directa y transparente con la ciudadanía, al reconocer que este tipo de proyectos requieren coordinación y trabajo conjunto para lograr avances reales en beneficio de la población.

Por su parte, representantes vecinales agradecieron la apertura del director para escuchar sus inquietudes y dar seguimiento a las acciones necesarias para mejorar el acceso a los servicios básicos.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, y del Ooapas por mantener un trabajo cercano con la ciudadanía, impulsando soluciones que permitan mejorar gradualmente los servicios hidráulicos en las colonias de la capital michoacana