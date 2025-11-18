Lázaro Cárdenas, Mich.- 17 de Noviembre del 2025.- Una mujer adulta mayor, lamentablemente perdió la vida cuando era trasladada a un hospital tras ser atacada por un enjambre de abejas en la tenencia de Playa Azul, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las autoridades, la tarde este lunes la señora Bertha G., de 67 años de edad fue sorprendida por varias abejas que le picaron en cabeza, pecho y brazos. La mujer comenzó a sentirse mal por lo que sus familiares la subieron a un vehículo particular para llevarla a una clínica.

A la altura de la glorieta del ancla, el automotor fue interceptado por paramédicos, quienes comenzaron a auxiliar a la fémina, pero momentos después entró en paro y falleció.

Del lamentable hecho tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agente y peritos emprendieron las diligencias respectivas del caso.