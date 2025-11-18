Pátzcuaro, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la recepción oficial a la delegación de magistradas y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como del Colegio Nacional de Magistrados y ponentes internacionales provenientes de Uruguay, Argentina, Perú y España.

Julio Arreola agradeció la visita de quienes imparten justicia en México y destacó que Pátzcuaro es una ciudad con identidad viva, tradición y patrimonio cultural. Señaló que la presencia de esta delegación fortalece la proyección nacional del municipio y ayuda a compartir la riqueza histórica que distingue a la región. Además, recordó que Pátzcuaro avanza firmemente en su proceso para ser reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El alcalde subrayó que recibir a instituciones nacionales e internacionales permite mostrar el valor cultural, turístico y económico que define a Pátzcuaro. También reconoció el papel del turismo y el comercio regional como motores de desarrollo, destacando que la ciudad “siempre ha sido un punto de encuentro y un centro comercial desde la época prehispánica y colonial”.

Durante el acto, magistrados y magistradas reconocieron públicamente la labor del presidente Julio Arreola. Destacaron su cercanía con la ciudadanía, su atención directa a los reportes de la gente y el impulso que ha dado a obras emblemáticas del municipio. En especial, el magistrado Sergio Flores destacó la sensibilidad humana del alcalde y su capacidad para gestionar soluciones de manera inmediata.

Como parte del protocolo, el Ayuntamiento entregó reconocimientos como Visitantes Distinguidos a las y los magistrados, así como a los investigadores extranjeros que participaron en el Primer Encuentro Nacional de Actualización. A su vez, la delegación otorgó al presidente Julio Arreola un reconocimiento por su anfitrionía y el apoyo institucional brindado para la realización del evento.

Finalmente, el presidente Arreola reiteró que Pátzcuaro es un municipio abierto al diálogo, a la colaboración institucional y a la promoción de su patrimonio. Invitó a las y los visitantes a regresar con más tiempo para seguir conociendo la cultura, gastronomía y tradiciones que hacen de Pátzcuaro un referente nacional.