Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- A medida que avanza la carrera por la sucesión gubernamental en Michoacán, los números comienzan a perfilar con claridad a un favorito. El más reciente estudio de opinión pública de De las Heras Demotecnia coloca a Carlos Torres Piña como el aspirante mejor posicionado de Morena y el perfil con mayores posibilidades de encabezar la candidatura de la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde rumbo a la elección de 2027.

La encuesta estatal, levantada del 18 al 20 de mayo, muestra a Torres Piña liderando prácticamente todos los indicadores clave que miden conocimiento, aceptación, competitividad y viabilidad electoral.

En la pregunta sobre quién sería un buen candidato para gobernar Michoacán, Torres Piña obtiene 14.4 por ciento, colocándose en el primer lugar y superando por más de dos puntos a su más cercano competidor, Raúl Morón Orozco, que registra 11.9 por ciento.

La tendencia se mantiene cuando se pregunta directamente a los ciudadanos si votarían por alguno de los aspirantes a la gubernatura. Nuevamente, Torres Piña encabeza la medición con 12.4 por ciento, confirmando que no sólo es el perfil más reconocido, sino también el que genera una mayor disposición de voto entre la ciudadanía.

Al interior de Morena y sus aliados, la ventaja también es clara. Cuando se consulta quién debería ser el candidato de la alianza Morena-PT-PVEM, Carlos Torres Piña alcanza 15.7 por ciento de las preferencias, una distancia que lo coloca como la principal carta del movimiento para retener la gubernatura.

Pero quizá el dato más revelador es el relacionado con la percepción de triunfo. A la pregunta de quién tiene más posibilidades de ganar la próxima elección de gobernador para Morena, Torres Piña vuelve a ocupar el primer lugar con 20 por ciento, por encima de cualquier otro aspirante, consolidando la imagen de ser el perfil más competitivo de cara al proceso electoral.

Los escenarios de competencia electoral refuerzan esa tendencia. En el principal careo presentado por De las Heras, Torres Piña alcanza 35 por ciento de intención de voto, una cifra que le permite colocarse con amplia ventaja sobre los representantes de las demás fuerzas políticas y mantener una posición dominante rumbo a la contienda constitucional.

Los resultados adquieren mayor relevancia al considerar que Morena continúa siendo la principal fuerza política del estado, con 34 por ciento de preferencia electoral, muy por encima de PAN y PRI, ambos con apenas 9 por ciento.

Con estos números, el estudio de De las Heras confirma que Carlos Torres Piña no sólo encabeza las preferencias al interior de Morena, sino que se ha convertido en el aspirante con mayor fortaleza electoral dentro del bloque gobernante, perfilándose como el referente más competitivo de cara a la definición de la candidatura para la gubernatura de Michoacán.

El estudio fue realizado mediante mil entrevistas en vivienda a ciudadanos mayores de edad con credencial para votar, cuenta con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/- 3.2 por ciento.

La encuesta completa puede consultarse en la siguiente liga:

https://www.demotecnia.com.mx/encuesta-michoacan-mayo-2026/