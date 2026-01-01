Apatzingán, Mich.- 1 de enero de 2026.- La madrugada de este jueves, un hombre de 31 años de edad resultó lesionado por el impacto de lo que se presume fue una bala perdida, mientras estaba en el exterior de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, informó la Policía. En un hecho aparte, las autoridades reportaron que otro proyectil atravesó el techo de una vivienda, sin causar daños humanos.

Según el parte oficial, el afectado, identificado como José Antonio M., fue llevado en un vehículo particular, una camioneta Nissan NP‑300 blanca, al área de urgencias del Hospital General de Apatzingán, donde recibió atención médica. Presentaba una herida de bala en el pie izquierdo, a la altura de la espinilla, y señaló que el golpe fue consecuencia de una presunta bala perdida. El lesionado vive en la misma colonia Lázaro Cárdenas.

En el segundo incidente, ocurrido también en Apatzingán, un proyectil ingresó por la techumbre de lámina de una vivienda y cayó a pocos metros de una bebé que dormía en el interior. Por fortuna, la menor no resultó herida y el suceso no pasó a mayores. Los elementos de la Guardia Civil se hicieron cargo de ambos casos y realizaron las diligencias correspondientes, mientras el personal médico continuaba con la atención del lesionado.

Hasta el cierre del reporte no se había informado sobre detenciones ni se había establecido el origen de los disparos.