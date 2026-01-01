Apatzingán, Mich.- 1 de enero de 2026.- Una falla mecánica derivó en un fuerte accidente vial la tarde de este jueves en la colonia Lomas de Palmira de Apatzingán, donde una camioneta perdió el control en una pendiente y terminó causando un choque múltiple que dejó a tres integrantes de una familia con lesiones de consideración.

El hecho se registró en la calle Gertrudis Bacán Negra, en el cruce con las avenidas Constituyentes y Artículo 123. Versiones preliminares señalan que el conductor de una camioneta Ford Ranger, color verde, se detuvo para permitir el paso a un motociclista; no obstante, al encontrarse en una subida, el sistema de frenos falló y el vehículo comenzó a desplazarse hacia atrás sin control.

En su recorrido, la unidad impactó primero una pickup Chevrolet Montana roja que estaba estacionada y posteriormente se proyectó contra varias personas que se encontraban en la banqueta frente a su vivienda, donde convivían con motivo del recalentado de Año Nuevo.Vecinos y transeúntes auxiliaron de inmediato a los lesionados, mientras elementos de la Guardia Civil resguardaban la zona y solicitaban apoyo médico. Paramédicos de Protección Civil arribaron minutos después y trasladaron a los heridos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Mónica Catarina M., de 50 años de edad, con fractura en el fémur derecho; Jesús A., de 52, con probable lesión en la caja torácica; y Jesús A., de 29, quien presentó posible fractura de clavícula derecha.El conductor de la Ford Ranger, Bernardo O., de 71 años, fue asegurado por las autoridades y quedó a disposición para determinar responsabilidades.

El personal de Tránsito del Estado realizó el peritaje correspondiente y ordenó el traslado de las unidades involucradas a un corralón con apoyo de una grúa.