Morelia, Mich.- 02 de enero de 2026- El conductor de una camioneta que fue agredido con un arma de fuego durante la noche del jueves en la colonia Industrial, ubicada al norte de Morelia, falleció momentos después de ser ingresado al Hospital Civil de Ciudad Salud, informaron autoridades policiales.El hoy occiso respondía al nombre de Mario Alberto, de 37 años de edad. Según las fuentes, la víctima manejaba una pick up GMC, color negro, sobre la avenida Guadalupe Victoria, cuando presuntamente sostuvo una discusión con un motociclista derivada de un hecho de Tránsito

. Durante el altercado, el motorista habría sacado una pistola y disparado contra Mario, para enseguida darse a la fuga con rumbo desconocido.La situación fue reportada al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un nosocomio para su atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el paciente falleció poco después.El caso fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Las diligencias continúan para esclarecer el caso y dar con el responsable.