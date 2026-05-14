Tangancícuaro, Michoacán, 14 de mayo de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante), encabezada por Antonio Soto Sánchez, realizó una entrega de visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) y tarjetas Orgullo Migrante en el municipio de Tangancícuaro, beneficiando a 50 personas provenientes de los municipios de Jiquilpan, Los Reyes, Jacona y Tangancícuaro.

La jornada se llevó a cabo en el emblemático lago de Camécuaro, donde familias michoacanas recibieron documentos y apoyos que les permitirán fortalecer sus vínculos con sus seres queridos radicados en Estados Unidos, así como acceder a herramientas de acompañamiento y atención para personas migrantes y sus familias.

Con las visas Refami, personas adultas mayores tendrán la oportunidad de reencontrarse con hijos e hijas después de años de separación, mientras que las tarjetas Orgullo Migrante brindan acceso a servicios y beneficios financieros para apoyar la economía de las familias.

La Semigrante reafirma su compromiso de continuar acercando estos programas a las distintas regiones del estado, trabajando de manera coordinada con los municipios para generar bienestar, unión familiar y mejores oportunidades para las y los michoacanos.