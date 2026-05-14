Uruapan, Mich.- 14 de mayo de 2026.- Un hombre resultó lesionado al ser agredido a balazos por fuera de su domicilio, en la tenencia de Jicalán, ubicada sobre la carretera Uruapan – San Juan Nuevo.

Se pudo conocer que cerca de las 13:00 horas de este jueves, vecinos reportaron el ataque armado en la zona de unas tabiqueras, en el lugar conocido como popularmente “El Zapotito”, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de primera respuesta y Protección Civil Municipal.

A su arribo, los socorristas auxiliaron al sujeto que presentaba al menos un impacto de bala y lo trasladaron a un hospital donde quedó bajo resguardo policiaco; su identidad no fue revelada.

Mientras que, policías y soldados resguardaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado; otros uniformados buscaron a los responsables del atentado, pero no lograron localizarlos, trascendió que escaparon a bordo de una motocicleta.

RED 113