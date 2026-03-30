Morelia, Mich.- Lunes 30 de marzo de 2026.- Un hombre en situación de calle murió al sufrir un aparente infarto cuando se encontraba en la explanada de la Clínica IMSS 80, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el susodicho no tenía huellas de violencia.

Lo anterior sucedió la mañana de este lunes en el referido lugar localizado entre la avenida Madero Poniente y avenida Héroes de Nocupétaro. Unas personas se dieron cuenta de la situación y avisaron al número de emergencias.

Después acudieron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino y delimitaron el perímetro. Más tarde arribó la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual se encargó de realizar las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113