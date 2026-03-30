Morelia, Michoacán, a 30 de marzo 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, concluyó con gran éxito el VII Festival de la Capirotada y la Empanada, con una extraordinaria respuesta por parte de la ciudadanía y visitantes.

En esta edición se llevó a cabo en la Plaza del Carmen, y contó con la participación de 25 panaderías, quienes ofrecieron más de 20 recetas distintas de capirotada, resaltando la riqueza culinaria y la tradición local. Además, el festival trascendió fronteras municipales al recibir participantes provenientes de Quiroga, Ciudad Hidalgo, Santa Ana Maya y Queréndaro.

Uno de los principales atractivos fue la variedad de empanadas, alcanzando un total de 280 sabores, lo que brindó a los asistentes una experiencia única y diversa.

El evento registró una afluencia estimada de más de 15 mil personas, reflejo del creciente interés y posicionamiento del festival. Asimismo, se generó una derrama económica aproximada de 1 millón 250 mil pesos beneficiando directamente a productores, panaderías y comercios locales, superando la estadística del año pasado.

Con estos resultados, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso en generar eventos de relevancia como un espacio de promoción gastronómica y económica, fortaleciendo las tradiciones y la identidad de la región.