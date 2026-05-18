Morelia, Mich.- 18 de mayo de 2026.- La más reciente encuesta difundida por El Heraldo de México dejó ver que Carlos Torres Piña se posiciona como el perfil más competitivo de Morena rumbo a la elección de gobernador de Michoacán en 2027, al registrar mejores niveles de aceptación ciudadana y ventaja frente a la oposición.

El estudio de QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group también confirma que Morena mantiene el liderazgo electoral en Michoacán con 40.5 por ciento de las preferencias ciudadanas, muy por encima del PRI, que registra 11.1 por ciento; del PAN, con 10.5; y de Movimiento Ciudadano, con 6.4 por ciento.

La medición resalta que Torres Piña aparece con mejores números en percepción positiva y preferencia ciudadana para encabezar la candidatura morenista.

De acuerdo con los resultados, el actual Fiscal General alcanza 20.9 por ciento de opinión positiva, superando a Raúl Morón, quien registra 19.3 por ciento.

Además, entre los ciudadanos consultados, 20.3 por ciento señalaron que prefieren a Carlos Torres Piña como candidato de Morena a la gubernatura, mientras que Morón obtuvo 16.2 por ciento, consolidando así una tendencia favorable para el fiscal michoacano.

Uno de los puntos que más llama la atención de la encuesta de El Heraldo es que, en los careos electorales, Carlos Torres Piña obtiene la ventaja más amplia frente a perfiles opositores. En el escenario donde él encabeza la eventual alianza Morena-PVEM-PT, alcanza 34.1 por ciento de las preferencias, por encima de Grecia Quiroz, quien registra 27.3 por ciento; Guillermo Valencia, con 10.5; Alfonso Martínez, con 7.6; y Carlos Herrera, con 5.4 por ciento.

La medición también evidencia que el conocimiento público no necesariamente se traduce en fortaleza electoral, pues mientras algunos actores, como Raúl Morón, mantienen alta exposición mediática, Carlos Torres Piña aparece con menor desgaste político y una tendencia de crecimiento sostenida rumbo al próximo proceso electoral.

Incluso, al preguntar directamente por quién votarían como candidato de Morena, Torres Piña prácticamente alcanza un empate técnico con Morón, al obtener 17.1 por ciento frente a 17.8, pese a contar con menor exposición mediática y mantenerse en una dinámica más institucional.

Con estos resultados, la encuesta de El Heraldo perfila a Carlos Torres Piña como uno de los activos políticos con mayor crecimiento dentro de Morena en Michoacán, al combinar niveles positivos de aceptación ciudadana, competitividad electoral y menor desgaste frente a otros perfiles que ya se encuentran en abierta dinámica de confrontación política rumbo al 2027.