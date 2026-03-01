Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inauguró infraestructura clave para el desarrollo de la Meseta Purépecha, con un enfoque prioritario en comunidades con autogobierno que beneficiará a más de 4 mil 500 habitantes.

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó la conclusión de las obras en la Telesecundaria “José María Morelos y Pavón”, en la comunidad de Tejerías, Uruapan. Esta acción forma parte del programa de reconversión educativa del Gobierno de México, el cual optimiza la infraestructura existente para ofrecer educación secundaria en el turno matutino y preparatoria en el vespertino.

En dicho plantel se construyeron dos edificios de laboratorios, dos aulas, módulo sanitario, pórtico de acceso, plaza cívica y arcotecho, así como la rehabilitación general de cinco edificios y sanitarios para beneficio de 268 alumnos.

Por otro lado, el funcionario estatal inauguró el libramiento de Corupo, donde se creó una nueva vialidad con 1.08 kilómetros, donde se realizaron trabajos de base hidráulica, riego de impregnación, carpeta asfáltica, líneas de agua potable, tomas domiciliadas, guarniciones de concreto hidráulico, así como señalamiento horizontal y vertical, para beneficio de dos mil 100 habitantes que podrán transitar por medio de esta nueva vía de comunicación.

En San Felipe los Herreros, comunidad con autogobierno, el secretario supervisó la conclusión de una cancha de fútbol 7 y la modernización vial que incluye la ampliación del arroyo vehicular y un andador peatonal, garantizando un cruce seguro para dos mil habitantes.

Por último, Zarazúa Sánchez supervisó la obra del cuartel de la Guardia Civil Kuarichas, que se construye como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual tendrá una capacidad para 50 elementos y que actualmente cuenta con un 80 por ciento de avance físico en el desarrollo de dormitorios, armería, cerco perimetral, cocina, comedor, áreas administrativas, lavandería, subestación eléctrica, cuarto de máquinas, cisterna, planta de tratamiento de aguas residuales, cuarto de residuos sólidos, torres de vigilancia, estacionamiento y accesos.