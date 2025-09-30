Lázaro Cárdenas, Mich.- 29 de septiembre de 2025.- El cadáver de un taxista, fue localizado en un cuarto junto a la playa en Lázaro Cárdenas. Al finado se le apreciaron lesiones ocasionadas con arma blanca a decir de la policía.

El macabro hallazgo fue reportado este lunes, a un costado de la enramada “San Marqueña”, en Playa Jardín, donde algunas personas observaron a la víctima con huellas de violencia y lo reportaron a las autoridades.

En un primer momento acudieron oficiales de la policía turística de Lázaro Cárdenas, quienes pidieron apoyo de paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del taxista Tomás G., de 38 años de edad.

El área fue resguardada de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia, además por fuera del inmueble fue asegurada la unidad de trabajo del finado, un auto taxi de la línea Alfa, con número económico 73.

Un grupo interdisciplinario de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado se encargaron de emprender las correspondientes diligencias e iniciar la respectiva carpeta de investigación.