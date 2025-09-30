Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal presentaron de manera formal a Pablo Varona Estrada, presidente municipal de Huetamo, como coordinador de alcaldes y alcaldesas perredistas en Michoacán.

Al respecto, Octavio Ocampo destacó la importancia de mantener una coordinación sólida y efectiva en el trabajo municipalista del PRD. “Quiero reconocer el esfuerzo que hacen nuestras y nuestros presidentes municipales, y particularmente el liderazgo de Pablo Varona, quien hoy asume esta encomienda con la confianza de todos. El PRD gobierna 19 municipios, entre ellos cabeceras distritales de gran relevancia, lo que muestra que somos un partido vigente, con fortaleza y organización en todo Michoacán”, subrayó.

Por su parte, Pablo Varona Estrada agradeció la confianza otorgada y aseguró que asume esta responsabilidad con compromiso y sentido de unidad. “Asumir la coordinación de las y los alcaldes del PRD es un honor, pero sobre todo una tarea de trabajo colectivo. Los presidentes municipales enfrentamos retos todos los días, y lo haremos de la mano de nuestra dirigencia estatal. Que no quede duda: somos un partido con proyecto, con independencia y listos para hacer frente a lo que venga”, señaló.

Tanto Ocampo como Varona coincidieron en que la prioridad será fortalecer la interlocución con las comunidades, acompañar el trabajo de cada ayuntamiento y reafirmar la presencia del PRD en el estado. “La coordinación no es un asunto individual, sino colectivo; caminaremos juntos con disciplina y unidad, porque en Michoacán el PRD sigue siendo referente de organización y cercanía con la gente”, concluyeron.