Quiroga, Michoacán, a 29 de septiembre 2025.- Con un ambiente vibrante y calles abarrotadas de familias, turistas y amantes del deporte, se celebró la 53 Carrera Atlética Internacional de San Miguel, consolidada como la segunda fiesta más grande del municipio y orgullo del Barrio del Calvario de Quiroga.

En esta edición, se superó el récord del año pasado, logrando reunir a cerca de 400 corredores en las categorías de 5 y 10 kilómetros, entre ramas varonil, femenil, infantil, libre, mayores de 40 y mayores de 60 años.

Al respecto, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, expresó, “ver estas calles repletas de vida, de corredores y familias que se suman a esta gran fiesta, nos confirma que el deporte une y que en Quiroga sabemos celebrar en grande”.

La justa deportiva tuvo un carácter verdaderamente internacional, con la participación de atletas provenientes de Estados Unidos, Kenia, Venezuela, España y Colombia, entre otros, además de corredores de más de 50 municipios de Michoacán y del Estado de México, Toluca, Tijuana, Zacatecas, Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara; diversidad de participantes que reforzó el prestigio de la carrera como una de las más destacadas en el calendario atlético.

Durante el evento, Alma Mireya González dio los banderazos de salida y entregó los premios a los ganadores de cada categoría, resaltando la importancia de apoyar este tipo de iniciativas.

“Siempre el Ayuntamiento de Quiroga respaldará estas actividades que no sólo fomentan la activación física y la sana convivencia, sino que también proyectan a nuestro municipio a nivel nacional e internacional”, afirmó.

Cabe destacar que la carrera no sólo dejó huella en el plano deportivo, sino también en el económico y turístico, pues los hoteles del municipio reportaron cupo lleno desde un día antes del evento y los comercios locales experimentaron una derrama significativa gracias a la presencia de más de 5 mil visitantes.

“Cada corredor y cada familia que nos acompaña significa vida, cultura y desarrollo para Quiroga. Por eso, esta carrera no sólo es deporte, también es identidad y orgullo”, puntualizó la alcaldesa.

La 53 Carrera Atlética Internacional de San Miguel cerró con un ambiente familiar, lleno de aplausos, celebración y convivencia, consolidándose como una tradición que en cada edición crece y fortalece el espíritu deportivo y comunitario de Quiroga.