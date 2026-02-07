Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026. El Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Poder Judicial de Michoacán (PJM) sostuvo una reunión de trabajo con colectivos y personas defensoras de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, con el objetivo de establecer una agenda coordinada que impulse el acceso al derecho a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Durante el encuentro se alcanzaron los primeros acuerdos orientados a fortalecer la sensibilización institucional y la atención adecuada a personas de la diversidad sexual y de género. Entre ellos, destacan la realización de capacitaciones en las siete regiones judiciales sobre historia, conceptos básicos, diversidad y sensibilización; la elaboración de una guía de consulta que incluya un glosario basado en materiales de Conapred, así como un decálogo de atención de fácil lectura y uso práctico; y la participación del PJM en fechas conmemorativas relevantes, como el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y el Día Internacional del Orgullo LGBT+ el 28 de junio 28.

Se acordó impulsar un foro de participación ciudadana en el que colaboren los tres poderes del Estado, la Fiscalía General del Estado y la sociedad civil organizada; y por último, fortalecer la difusión asertiva y la sensibilización a través de redes sociales mediante un enlace permanente entre la Dirección de Comunicación Social y Protocolo del PJM y los colectivos participantes.

Con el propósito de dar formalidad a estos trabajos y asegurar su seguimiento, la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, quien preside el Comité, informó que de estas reuniones se generan tarjetas informativas dirigidas al Órgano de Administración Judicial, lo que permite institucionalizar los acuerdos y dar continuidad a las acciones planteadas.

Esta actividad se suma a una reciente reunión de trabajo con asociaciones y colectivos de personas con discapacidad, como parte de una agenda permanente de diálogo con sectores prioritarios para la institución, orientada a consolidar una justicia más incluyente y cercana a la sociedad.

Por otra parte, en una reunión el Comité presentó el proyecto y los protocolos de actuación de las Salas SAPCOV (Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad) y SEPIA (Sala Especializada para la Participación Infantil y Adolescente), espacios judiciales diseñados para proteger a niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad, evitando su revictimización en procesos penales y familiares, con el acompañamiento de la UNICEF.

Finalmente, recordó que habilitó un canal de comunicación directo a través del correo electrónico com.der.grupos.vulnerables@poderjudicialmich.gob.mx mediante el cual la ciudadanía puede solicitar información, orientación y acompañamiento en asuntos relacionados con personas y grupos en situación de vulnerabilidad.