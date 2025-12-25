Morelia, Mich.- Jueves 25 de diciembre de 2025.- Un hombre se quitó la vida al ahorcarse con una soga, la cual ató a la rama de un árbol ubicado en un terreno cubierto de maleza, localizado entre los fraccionamientos Villas del Pedregal y La Hacienda, al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

La identidad del fallecido es desconocida, él vestía una chamarra negra, comentaron las fuentes, las cuales agregaron que el susodicho no tenía huellas de violencia. El hallazgo fue reportado por unos vecinos de la calle Jadeita durante la tarde de este jueves.

Posteriormente, al sitio acudieron unos patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del citado individuo y procedieron a delimitar el perímetro.

Más tarde arribaron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de las diligencias respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.