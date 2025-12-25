Jacona, Michoacán, 25 de diciembre de 2025.- En una acción interinstitucional, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Guardia Nacional (GN), dieron acompañamiento a una orden de cateo que cumplimentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un inmueble en Jacona, donde se recuperaron 11 motocicletas robadas.

Como parte de las tareas operativas y de inteligencia del Plan Paricutín, en un domicilio ubicado al sur de la demarcación aseguraron las motocicletas, siete de la marca Italika, dos Dinamo, una Veloci y una Suzuki, todas con reporte de robo, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Las labores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se refuerzan día con día, para brindar a la ciudadanía la tranquilidad y las condiciones de desarrollo que merecen.

La SSP recuerda a la población el servicio de las líneas 911 y 089, así como la app 911 Michoacán, para reportar cualquier delito de forma anónima o solicitar algún servicio de emergencia.