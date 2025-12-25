Morelia, Michoacán, 25 de diciembre de 2025.- La Secretaría del Medio Ambiente hace un llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia durante los festejos decembrinos, ante los efectos negativos que tienen en la biodiversidad y ecosistemas del estado.

Entre los principales impactos ecológicos destaca el estrés auditivo que provoca en las diferentes especies. En el caso de las aves, causa confusión y desorientación, lo que las lleva a abandonar sus nidos, modificar su periodo reproductivo o sufrir paros cardiacos.

En mamíferos y roedores el estruendo modifica su comportamiento, al interferir en su capacidad de la búsqueda de alimento y reproducirse. Aunque son menos visibles, la pirotecnia también influye negativamente en los reptiles e insectos, con la alteración de sus patrones naturales de descanso y actividad.

Por otro lado, los murciélagos interrumpen su alimentación y hábitos de descanso, mientras que en los insectos polinizadores se pueden sentir atraídos por las luces brillantes y pierden la capacidad de polinizar, lo que repercute en la salud de los ecosistemas.

En el caso de los animales domésticos, los perros son los más vulnerables con el uso de pólvora, ya que altera su comportamiento, sufren infartos o huyen de sus casas por ataques de nervios. Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente recomienda a la población celebrar en estas fechas de manera responsable para cuidar también de la flora y la fauna.