alvador Escalante, Mich.- Miércoles 15 de abril de 2026.- Un hombre calcinado fue encontrado dentro de una camioneta totalmente incendiada en un rústico y estrecho camino ubicado en el municipio de Salvador Escalante, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que aparentemente se trató de un homicidio.

El hecho se registró durante la tarde-noche de ayer martes. Trascendió que el vehículo es de la marca Chevrolet Silverado, el cual estaba sobre una vialidad de terracería localizada en la población de Cungo, justo en la entrada a la huerta “García”.

Unos habitantes reportaron el automotor, después acudieron patrulleros y bomberos, quienes al sofocar el fuego detectaron a una persona sin vida y carbonizada en los asientos traseros. Los oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) arribaron al sitio, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios respectivos.

AGENCIA RED 113