Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.— El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que la visita de Jorge Romero Herrera a Morelia, programada para el próximo 16 de abril, confirma la crisis de credibilidad de la derecha, al anunciar el nombramiento de Alfonso Martínez como “Coordinador de la Defensa del Cambio y la Familia” mediante un proceso sin participación ciudadana.

Señaló que, de acuerdo con información difundida en medios nacionales, el PAN ha optado por replicar incluso el lenguaje político de Morena, pero sin los mecanismos democráticos que lo sustentan.

“Es la simulación en su máxima expresión: critican nuestros procesos, pero los copian; hablan de democracia, pero deciden por dedazo. En Morena hay encuestas y participación del pueblo; en el PAN hay acuerdos de cúpula”, sostuvo.

Jesús Mora destacó que, además, esta designación se da en un contexto donde el PAN enfrenta un claro debilitamiento electoral. Refirió que encuestas recientes, como las de MEBA y De las Heras, ubican a ese partido con bajos niveles de intención de voto en Michoacán, incluso por debajo de perfiles independientes en distintos escenarios.

“No están disputando el rumbo del estado, están tratando de no quedarse fuera de la conversación. Hoy la derecha en Michoacán compite por el tercer lugar, no por el gobierno”, afirmó.

Asimismo, evidenció la incongruencia de Alfonso Martínez, quien, como ha sido documentado en medios como El País, recientemente se promovía como una figura independiente que desafiaba a los partidos, pero ahora es impulsado directamente por el PAN.

“Hace unos meses se vendía como independiente, hoy acepta ser ungido por un partido. Eso no es evolución política, es oportunismo. Se cae por completo la narrativa ciudadana que intentó construir”, señaló.

Finalmente, Mora González subrayó que el propio dirigente nacional del PAN ha sido señalado en análisis periodísticos por su vinculación con el llamado “cártel inmobiliario”, lo que refleja el tipo de liderazgo que encabeza hoy a ese partido.

“No es casualidad que quien venga a imponer candidaturas sea un personaje cuestionado por prácticas que simbolizan la corrupción que el pueblo de México ya decidió dejar atrás. Ese es el verdadero rostro del PAN: cártel inmobiliario, simulación, privilegios y ausencia de proyecto”, concluyó.