Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana terminó su participación en la Copa Conecta 2026, luego de que este miércoles cayó 1-2 ante Aguacateros Club Deportivo Uruapan en choque correspondiente a los dieciseisavos de final, que tuvo como sede el Estadio Universitario Hidalgo.

El cuadro nicolaita tomó la iniciativa y cuando corría el minuto 18, el goleador Cristian Castro recibió el balón por derecha, entró al área, recortó al defensor rival y definió por abajo para abrir el marcador.

Los Zorros mantuvieron el dominio, siguieron llegando al marco rival, sin embargo, no hubo más movimiento en la pizarra y se fueron al descanso con el 1-0.

Apenas al arranque de la parte complementaria, Oliver Melgoza recibió el esférico desde la derecha e igualó el marcador y al 71′ Bryan Rocha concretó la voltereta para la escuadra visitante con un disparo desde las afueras del área.

En la recta final, el representativo de la Casa de Hidalgo se lanzó al frente en busca de emparejar el resultado, pero el tanto no llegó y concluyó la participación en este certamen.

Ahora, el Atlético Morelia-UMSNH se enfocará en la reanudación de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), donde recibirá a Deportivo Zitácuaro en compromiso programado para el 30 de enero, el cual se realizará en el Estadio Universitario Hidalgo.