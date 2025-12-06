Pátzcuaro, Michoacán, 6 de diciembre de 2025.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desactivaron en el municipio de Pátzcuaro un evento ilícito, donde de manera ilegal se realizaban peleas de gallos y el consumo de bebidas alcohólicas.

Producto de las labores de vigilancia del Plan Paricutín, en el sur de la demarcación, los agentes de la Guardia Civil se encontraron con el desarrollo del suceso en mención, por lo que arribaron al sitio para dialogar con los organizadores.

Momentos después se desalojó a las personas asistentes de manera pacífica y sin accidentes.

La SSP reitera a la población que los palenques clandestinos son ilícitos y por lo tanto están prohibidos en toda la entidad, en caso de conocer la realización de alguno la población puede reportarlo al número telefónico 089 de denuncia anónima.