Morelia, Mich.- Viernes 16 de enero de 2026.- Un hombre asesinado con arma blanca fue encontrado al interior de su domicilio ubicado en la colonia Valle del Durazno, en la zona sur de la ciudad de Morelia, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que se desconoce el móvil de homicidio.

El referido inmueble se localiza en la calle Parota, en las cercanías de la calle Valle de Zinapécuaro y en las inmediaciones de la avenida Praderas del Sur. Las persona que hallaron al susodicho avisaron al número de emergencias 911. Después acudieron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo.

Según las fuentes, el interfecto no está identificado, él tenía en 28 y 35 años de edad, era moreno, de complexión media y vestía una sudadera negra con la marca Adidas en el pecho.

Los uniformados delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego arribaron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.