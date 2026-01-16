Morelia, Michoacán, 16 de enero de 2026.- En el marco del 23 aniversario luctuoso del maestro Alfredo Zalce y como parte de las décimas jornadas en su honor, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró la exposición “Libro: travesías y resistencia” en la galería de la Casa Taller Alfredo Zalce.

Durante el acto inaugural, la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, subrayó que ante realidades tan complejas como la migración, la empatía es la herramienta fundamental para construir nuevos diálogos y visibilizar las crisis humanitarias. La funcionaria reconoció la estrecha colaboración con clubes de migrantes, cuya labor de años ha permitido materializar este proyecto, e hizo un llamado a la ciudadanía para apropiarse de esta muestra que ha sido diseñada como un espacio de inclusión para todas y todos.

En su intervención, Beatriz Zalce, hija del célebre michoacano, destacó la profunda vigencia del pensamiento de su padre, señalando que abordar la migración es hablar de la esencia misma de Alfredo Zalce. Afirmó que el arte tiene la responsabilidad de transformar a las personas y que los temas sociales que el artista plasmó hace décadas continúan siendo una asignatura pendiente que requiere ser atendida y contemplada desde la sensibilidad contemporánea.

Por su parte, el artista Mizraim Cárdenas definió la exposición bajo los pilares que rigieron la vida de Zalce: la conciencia social y la vocación pedagógica. Explicó que la obra busca transmitir el sentir y vivir de quienes migran, utilizando la crítica social como un lenguaje claro y contundente.

La exhibición, integrada por más de 100 obras, permanecerá abierta al público hasta abril de 2026 en la galería de la Casa Taller Alfredo Zalce, ubicada en el Periférico Paseo de la República, colonia Félix Ireta, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Acompañaron en el evento la directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jéssica Cortés Arroyo; la jefa del Departamento de Artes Visuales, Érika Durán Ávalos, y Luis Alejandro Pérez, académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia UNAM.